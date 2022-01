Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 18/01/2022 20:31

Rio - O lateral-esquerdo Danilo Barcelos recebeu uma sondagem da Ponte Preta no fim do ano passado. O jogador está sem espaço no Tricolor e pode deixar o clube carioca antes de iniciar a temporada. A informação é do jornalista Lucas Rossafa, do jornal "Correio Popular".

Danilo Barcelos atuando pelo Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Por outro lado, ainda de acordo com o repórter, não existe a possibilidade de Danilo Barcelos retornar à Ponte Preta. No caso do atacante Lucca, houve o acerto verbal durante a rescisão de contrato com o Fluminense, e anúncio oficial na última segunda-feira.

Para o setor da lateral-esquerda, o Fluminense conta com Marlon, que terminou a última temporada como titular, o reforço de Mario Pineida até o fim de 2022 e Cristiano por três anos.