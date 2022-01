Goleiro Fábio não é interesse do Fluminense para temporada de 2022 - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 19/01/2022 09:14

Rio - Após 17 anos defendendo o Cruzeiro, o goleiro Fábio vestirá a camisa de outro clube. Na noite da última terça-feira, o jogador de 41 anos encaminhou um acerto com o Fluminense e assinará contrato de um ano após realizar exames no Rio nesta quarta. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Raiz Tricolor".

A negociação com Fábio foi conduzida por Francis Melo, mesmo empresário responsável pela carreira do atacante Fred. Antes de fechar com o Fluminense, o goleiro chegou a negociar com o América-MG.

Para assumir a titularidade do Fluminense, Fábio deverá disputar posição com Marcos Felipe, que terminou 2021 no time titular. Além deles, o Fluminense ainda conta com Gustavo Ramalho, Muriel e Pedro Rangel.