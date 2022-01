Goleiro Fábio chega para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fluminense - Foto: Reprodução

Goleiro Fábio chega para realizar exames médicos e assinar contrato com o FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 19/01/2022 14:19

Rio - O goleiro Fábio, ex-jogador do Cruzeiro, chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato por uma temporada com o Fluminense. O jogador concedeu entrevista e já fala como atleta do Tricolor.

"Vamos fazer os exames, espero que corra tudo bem para poder ajudar os companheiros a fazer uma grande temporada", destaca goleiro Fábio ao jornalista Marcello Neves, do jornal 'O Globo'.



Para a posição de arqueiro, o Fluminense conta com Marcos Felipe, titular na última temporada, Muriel, e Pedro Rangel. A princípio, Fábio chega para disputar posição e fechar o trio de goleiros que a diretoria deseja para competir todos os torneios.