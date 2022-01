Willian Bigode no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 19/01/2022 16:39

Rio - O atacante Willian Bigode está liberado para fazer sua estreia pelo Fluminense. Nesta quarta-feira, ele teve seu no9me publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode entrar em campo contra o Bangu, no dia 27, pela estreia do Carioca.

O local da partida ainda não foi oficializado pela Ferj. No entanto, a tendência é que a partida seja disputada no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, às 21h (de Brasília). O Maracanã ainda está fechado para reformas.

Willian vem sendo testado pelo técnico Abel Braga no time titular. Ele deve formara dupla de ataque junto com Fred.