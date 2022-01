Abel Braga pediu para o Fluminense contratar o goleiro Fábio - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/01/2022 18:18

Rio - A contratação do goleiro Fábio, de 41 anos, ex-Cruzeiro, foi um pedido do técnico Abel Braga ao Fluminense, de acordo com o portal "NETFLU". O veterano acertou com o Tricolor na última terça-feira e chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, assinar contrato por uma temporada.

O treinador solicitou à cúpula do Fluminense para fazer um esforço pela contratação do goleiro Fábio. Em 2019, quando era técnico do Cruzeiro, Abel trabalhou com o experiente jogador e tem confiança no desempenho do atleta.

A intenção da diretoria do Fluminense é de ter três goleiros dispostos para competir todos os torneios nesta temporada. Além disso, o receio de um dos atletas ser contaminado pela Covid-19 ou se lesionar antes de uma partida decisiva, motivou a cúpula tricolor para trazer mais um atleta da posição para disputar com Marcos Felipe e Muriel.