Nathan elogia elenco do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/01/2022 20:18

Rio - O meio-campista Nathan, do Fluminense, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19) e foi questionado sobre o dia a dia com o elenco tricolor. Na ocasião, o jogador elogiou os atletas e revelou encontro com o goleiro Fábio nos corredores do Centro de Treinamento, que deve ser anunciado ainda hoje como o oitavo reforço para esta temporada.

"É importante a chegada de jogadores experientes, como já vieram alguns. Estamos formando um grupo forte. Sobre ele [Fábio] ter vindo, até brinquei com ele antes. Encontrei com ele aqui no corredor [do CT] e falei: 'Você que vai na coletiva no meu lugar, né?'. Ele deu risada e disse que hoje era eu mesmo. O clima aqui está muito bom. Tenho certeza que ele vem para ajudar", destaca meia Nathan.

"Quando recebi a possibilidade de vir para cá, eu vi o grupo que estava sendo formado. Por ter um ano vitorioso no ano passado, sei que o grupo tem de estar unido, muito focado, e vejo isso no dia a dia. Muita dedicação, e ambição dos jogadores, isso mostra a força do grupo. Ansioso para ver esse time em ação", completou.

"O projeto, grupo que vinham formando, o que apresentaram para mim. Como tive um ano vitorioso no ano passado, venho com muita ambição. Tenho certeza que, com os jogadores que estavam aqui, e os que estão chegando, vamos brigar por títulos", concluiu.