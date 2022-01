Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 19/01/2022

Luiz Henrique Lucas Mercon Rio - Em busca de uma peça de reposição para o ataque, após a saída de David Neres para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Ajax, da Holanda, mirou a contratação do atacante Luiz Henrique. O jogador de 21 anos é revelação de Xerém e um dos destaques do Fluminense na última temporada. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Por outro lado, as conversas ainda não avançaram e, por este motivo, o Ajax está de olho também na contratação de Eddie Nketiah, de 22 anos, do Arsenal, da Inglaterra. O perfil do jogador se encaixou com o planejamento do clube holandês.

A multa rescisória do atacante Luiz Henrique é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 246 milhões). Na última temporada, o jogador disputou 55 partidas, marcou sete gols e fez cinco assistências.