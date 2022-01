Fábio é o novo reforço do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/01/2022 21:46 | Atualizado 19/01/2022 21:50

Rio - O Fluminense anunciou a contratação do goleiro Fábio, de 41 anos, por uma temporada, na noite desta quarta-feira. O veterano estava sem clube desde que deixou o Cruzeiro após 17 anos e chega para disputar posição com Marcos Felipe, titular na última temporada, e Muriel.

"Só tenho a agradecer pela oportunidade de vestir a camisa do Fluminense, é uma enorme satisfação. A expectativa é gigantesca pela equipe que vem sendo formada, pelo planejamento que já vem desde o ano passado, com a conquista da vaga na pré-Libertadores. O torcedor com certeza está esperando muito dessa temporada e estou pronto para ajudar de todas as formas possíveis e fazer com que o ano de 2022 seja de muita alegria para a torcida tricolor. Que a gente possa comemorar bastante as conquistas", destaca o goleiro Fábio ao site oficial do Fluminense.

A pedido do técnico Abel Braga, com quem trabalhou no clube mineiro em 2019, o nome do goleiro ganhou força nos bastidores e motivou a diretoria tricolor a buscar a contratação do veterano.

A ideia da diretoria do Fluminense é de ter três goleiros dispostos para disputar todos os torneios nesta temporada. O receio pela perda de um atleta da posição por Covid-19 ou lesão antes de uma partida decisiva, fez com que a cúpula tricolor se movimentasse para trazer o experiente jogador.