Goleiro Muriel - Mailson Santana/Fluminense FC

Goleiro MurielMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/01/2022 13:31

Rio - A chegada do goleiro Fábio ao Fluminense deve fazer com que Muriel perca ainda mais espaço. No entanto, de acordo com o portal "Netflu", o técnico Abel Braga quer a permanência do jogador de 34 anos, já que gosta de trabalhar com goleiros experientes.

Muriel perdeu a posição para Marcos Felipe, que terminou a temporada de 2021 como titular. Com a chegada de Fábio, a tendência é que ele assuma a posição e Muriel, teoricamente, passaria a ser apenas o terceiro goleiro tricolor.

Caso Muriel atenda ao pedido de Abel e permaneça, a tendência é que o Fluminense negocie um de seus jovens goleiros por empréstimo. Além de Fábio, Muriel e Marcos Felipe, o Tricolor ainda conta com os jovens Pedro Rangel e Gustavo Ramalho para a posição.