Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Mailson Santana/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtMailson Santana/Fluminense

Publicado 20/01/2022 13:06

Rio – O Fluminense pode ter uma perda importante em seu elenco. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Luiz Henrique, um dos principais jogadores vindos da base do Tricolor chamou a atenção do Ajax, da Holanda, e pode ser negociado caso haja alguma proposta do clube europeu.

Luiz Henrique atuando pelo Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

O Ajax possui uma lista de alvos para substituir o atacante brasileiro David Neres, que deixou o clube para atuar pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ainda segundo Jorge Nicola, os holandeses tem como prioridade a contratação do inglês Eddie Nketiah, do Arsenal, da Inglaterra. O atleta, de 22 anos, esteve emprestado ao Leeds United, e foi campeão da EFL Championship, que equivale a segunda divisão do campeonato inglês. Caso a contratação com o inglês não vá adiante, os holandeses tem o nome de Luiz Henrique como alternativa.

Luiz Henrique, de 21 anos, fez sua estreia no elenco profissional do Fluminense em 2020. O jovem atacante atuou por 83 partidas e fez 9 gols pelo Tricolor.