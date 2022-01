Fábio acertou contrato de um ano com o Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 20/01/2022 14:50

Aos 41 anos, Fábio encerrou sua história de 17 temporadas pelo Cruzeiro, onde é ídolo, para reescrever uma nova no Fluminense. Contratado como oportunidade de mercado por sua experiência e desempenho nos pênaltis, ele admitiu que ficou impressionado com o painel de 25 metros em homenagem a Castilho no Centro de Treinamento e espera manter a tradição tricolor de grandes goleiros.

"É impactante. Você chega ao CT e vê a arte maravilhosa. É uma grande história, de muita superação e luta, e que está hoje registrada. É gratificante e me motiva a oportunidade gigantesca de vestir essa camisa tradicional de grandes goleiros. Tem vários nomes como Castillo, Félix, fora outros que ajudaram a construir essa história", afirmou Fábio em entrevista à FluTV.



Apesar da experiência na carreira, Fábio diz estar encarando essa oportunidade no Fluminense como se fosse sua primeira vez no profissional e agradeceu a recepção recebida do elenco tricolor.

"É como se fosse meu primeiro ano, mas utilizando minha grande experiência ao longo da carreira. A recepção foi da forma como me passaram, que Fluminense é família. Senti isso já no primeiro dia, também nas redes sociais com os torcedores. Foi muito legal esse carinho e esse calor, que é o que mais precisamos para estar em alta e com disposição para vestir essa camisa", completou.