Cazares não é mais jogador do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/01/2022 17:39

Após acertar a rescisão amigável de contrato com o Fluminense, Juan Cazares se despediu do Brasil em publicação nas redes sociais. Além do tricolor, o jogador teve passagem pelo Atlético-MG e pelo Corinthians. Agora, ele vai jogar no futebol ucraniano. O meia assinará com o Metalist. O contrato com o Flu ia até o fim de 2022.



"Quero agradecer a todos que de alguma forma me ajudaram e me apoiaram durante o período que estive no Brasil. Desde o início fui muito acolhido e aqui vivi momentos incríveis. Foi tudo muito intenso, marquei gols, assistências, conquistei títulos e convocações. Joguei em três dos maiores clubes do Brasil", escreveu o jogador.

"Marquei história entre os estrangeiros do Galo, joguei com ídolos e conheci a massa atleticana. Senti toda energia da torcida corinthiana e fui mais um louco no bando, e por fim, não menos importante joguei no tricolor das Laranjeiras. Obrigado a todos os torcedores, funcionários e aos meus representantes pelos grandes momentos. Agora é hora de novos desafios", completou.

Cazares foi liberado dos treinamentos do Flu na última semana, apesar de ter se reapresentado com o restante no elenco no último dia 10. O meia chegou com status de titular, mas sofreu com a própria irregularidade e nunca se firmou. Foram 37 jogos, sendo 26 como reserva. Ele marcou um gol – contra o ex-clube Corinthians – e deu quatro assistências.

Cazares se junta a Lucca na lista de jogadores que estavam na equipe e não ficam. O meia ganhou a concorrência de Nathan, uma das principais contratações do ano, além de Paulo Henrique Ganso, que volta de lesão. Jhon Arias e Gabriel Teixeira também podem atuar no setor.