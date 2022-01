Técnico Eduardo Oliveira deixa o sub-20 do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 21/01/2022 15:40

Após a eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Eduardo Oliveira deixou o comando do Fluminense sub-20. Mas o motivo não foi o desempenho tricolor na Copinha, e sim porque ele irá trabalhar como treinador da equipe profissional de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.



Após negociação frustrada no ano passado, Eduardo Oliveira acertará com o Cuiabá, segundo o repórter Victor Lessa, da Rádio Globo. Se em 2021 o profissional seria contratado para ser técnico provisoriamente e depois virar auxiliar, desta vez ele chegará para o principal cargo.



Com a mudança no Fluminense, Guilherme Torres, que estava no sub-17, assumirá a equipe sub-20. Eduardo Oliveira chegou ao Tricolor em 2017 como coordenador metodológico da base, e em maio de 2018 assumiu o juvenil, conquistando a Copa do Paraguai e dois estaduais da categoria. Ele estava nos juniores desde 2019.