Fábio é o novo reforço do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fábio é o novo reforço do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/01/2022 11:10

Rio - O goleiro Fábio teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na última sexta-feira e está liberado para estrear pelo Fluminense. Com isso, o clube deve ter todos os oito reforços para a temporada à disposição na estreia do Carioca, contra o Bangu, na próxima quinta-feira, na Ilha do Governador.

Fábio chegou ao Fluminense na última semana e está treinando com o grupo desde quarta-feira. A tendência é que ele inicie a temporada como titular, disputando a posição com Muriel e Marcos Felipe ao longo do ano.

Até o momento, o Fluminense contratou oito reforços para a temporada. Além de Fábio, chegaram Willian Bigode, Felipe Melo, Cano, Nathan, Cristiano, Pineida e David Duarte.