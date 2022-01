Ferj - Reprodução

FerjReprodução

Publicado 22/01/2022 14:04

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), anunciou, neste sábado (22), a mudança de horário no confronto entre Fluminense e Bangu, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

O jogo, que inicialmente estava marcado para as 21h, desta quinta-feira (27), foi alterado para as 20h30. A alteração foi um pedido da diretoria Tricolor, que havia solicitado a realização da partida as 20h. Porém, a federação optou por aceitar parcialmente tal solicitação feita pelo Fluminense.

Marcelo Viana, diretor de competições da FERJ, falou sobre a situação.



"A antecipação foi um pedido do Fluminense. Eles queriam para às 20h, mas nós atendemos parcialmente. Foi por causa do jogo da seleção brasileira" disse em entrevista à Rádio Tupi.

No mesmo dia, Brasil e Equador irão se enfrentar, as 18h, no Estádio Casa Blanca, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022.