Hudson, meia do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 23/01/2022 11:55

Rio - O volante Hudson, que está finalizando o processo de recuperação de uma lesão, vive seus últimos momentos no clube Tricolor. O atleta, que tem contrato até o dia 31 de janeiro, já vive um clima de despedida nas Laranjeiras e espera por propostas agora que ficará livre no mercado:

"Eu e meu empresários optamos por focar muito na recuperação, de procurar estar 100% o máximo possível, para que quando isso acontecesse, e agora está muito perto de acontecer, a gente pudesse ouvir o que os clubes pensam, esperar aparecer alguma coisa mais concreta. Porque é difícil você se colocar à disposição de qualquer clube sendo que você está em processo de recuperação. Esse processo está terminando agora, e a gente acredita que agora vai ficar tudo mais fácil.", disse Hudson.

O volante está lesionado desde o dia 2 de maio de 2021, quando, em duelo contra a Portuguesa-RJ, acabou sofrendo uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta ainda teve duas semanas de tratamento pré-cirúrgico, antes de fazer a cirurgia oficialmente. Ele foi operado no dia 19, e desde então foram oito longos meses de recuperação, que o fizeram perder praticamente toda a temporada de 2021.

O chefe de departamento médico do Fluminense, Douglas Santos, contou sobre a cirurgia e recuperação do volante.

"O Hudson sempre foi um atleta comprometido e dedicado. Não poderíamos esperar outro comportamento dele no pós-cirúrgico. Ocorreu normalmente, sem intercorrência nenhuma. Ele vem recuperando todas as funções, toda força muscular. Hoje já participa de coletivos, está em plena atividade e com uma alta performance", disse o profissional ao GE.

Hudson, de 33 anos, chegou ao Fluminense em janeiro de 2020, atuou em 48 jogos pelo Tricolor, fez um gol e deu três assistencias.