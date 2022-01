Marlon tem futuro incerto no Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Marlon tem futuro incerto no Fluminense

Publicado 23/01/2022 15:00

Publicado 23/01/2022 15:00

Na sexta-feira, em jogo-treino com o Mageense, o técnico Abel Braga optou por deixar mais tempo os titulares em campo. Com isso, Marlon e Danilo Barcelos, além de Wellington, não foram aproveitados nem no segundo tempo, quando alguns reservas entraram. Enquanto o volante tem mais chances de ser utilizado, os dois laterais ficaram sem espaço com as chegadas de Cris Silva e Pineida e têm a situação avaliada.

Apesar de ter terminado como titular em 2021, Marlon tem desejo de sair e possui clubes interessados. O Tricolor, inclusive, recebeu uma proposta de um clube europeu no início de janeiro, mas tentou uma contraproposta.



Já em relação a Danilo Barcelos, que nunca caiu nas graças da torcida, o Fluminense quer negociá-lo e chegou a conversar com dois clubes. Entretanto, nenhum avançou devido ao salário recebido pelo lateral. Fora dos planos



Com a concorrência pelo setor alta, a tendência é que os dois saiam. Enquanto isso, Cris Silva começou como titular no último jogo-treino e inclusive deu uma assistência para um dos gols na vitória por 7 a 0.