Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, segue com o planejamento para 2022 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/01/2022 15:03 | Atualizado 24/01/2022 15:03

Rio - O Fluminense pode perder mais uma joia das categorias de base em Xerém antes de iniciar a temporada. O meio-campista Yago, de 20 anos, destaque na Copinha, está sendo observado por intermediários de clubes de Portugal e também do Emirados Árabes Unidos. A informação é do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN.

Meia Yago, do Fluminense, desperta interessa da Europa Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Além disso, o contrato do jogador encerra no fim do ano e tem condições de assinar um pré-contrato com outro clube no meio da temporada. Contra o tempo, a diretoria do Fluminense iniciou os contatos com os representantes do atleta para tentarem renovar o vínculo.

A reunião pode acontecer na próxima semana ou no início de fevereiro. Por sua vez, o meia Yago, tem o desejo de atuar pela equipe profissional do Fluminense.