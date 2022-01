Germán Cano e Fred - Divulgação

Publicado 24/01/2022 16:30

Rio - O técnico Abel Braga tem boas opções para escalar como centroavante no Fluminense. No entanto, de acordo com o site "Netflu", o favorito do treinador para a posição continua sendo o ídolo Fred, que deve iniciar a temporada como titular.

Contratado para a mesma posição, a tendência é que Germán Cano comece o ano como opção no banco de reservas. As entradas dele no time serão definidas de acordo com o condicionamento físico de Fred, que já possui 38 anos.

Além de Fred e Cano, Abel também não descarta a possibilidade de utilizar Willian Bigode como um camisa 9. No entanto, a escalação só seria utilizada em alguns jogos pontuais.