Germán Cano concedeu entrevista coletiva como novo reforço do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - O atacante Germán Cano, novo reforço do Fluminense nesta temporada, revelou a escolha de vestir as cores verde, branco e grená em 2022, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Além disso, o jogador argentino projetou a parceria com Fred, Fábio, Felipe Melo e Willian Bigode.

"Optei pelo Fluminense porque é um grande desafio. Durante toda a carreira procurei competir por grandes times. É um prazer jogar com grandes jogadores como Fred, Felipe Melo, Fábio, Willian. São mundialmente reconhecidos", destacou Germán Cano em entrevista coletiva.

"Gostei muito de como o presidente falou comigo. De entender o que era preciso para eu estar aqui. Ele ficou muito interessado em que eu fosse para o Fluminense. Estar aqui é estar em um clube grande", completou.

Além disso, o atacante foi questionado sobre a disputa pela posição no ataque com o centroavante e ídolo do Fluminense, Fred nesta temporada. O jogador revelou expectativa para atuar em campo com o Tricolor e ajudar o clube carioca.

"Não há problema (em dividir posição com Fred). Estou aqui para trabalhar e ajudar o Fluminense a conquistar grandes coisas. Quero fazer o melhor para o clube e para mim. É um desafio muito grande. Se tiver que jogar no segundo tempo, farei da mesma forma", diz Germán Cano.

"Mas quero é ajudar meus companheiros de alguma forma. Seja no primeiro, no segundo ou com poucos minutos. Vou fazer o meu trabalho. Entrar no campo já me deixa feliz e quero fazer o melhor para a equipe", concluiu.