Publicado 24/01/2022 21:11

Rio - O atacante Germán Cano foi questionado sobre uma possível comemoração de gol pelo Fluminense contra o Vasco, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. O novo reforço do Tricolor nesta temporada abriu o jogo e afirmou que não irá deixar de comemorar.

"Todo mundo sabe como comemoro meus gols (fazendo o ‘L’). É sempre para o meu filho. Para mim, é um desafio muito grande estar no Fluminense, estar a altura do clube e fazer um grande campeonato", destacou Germán Cano.



Nas últimas duas temporadas, o atacante argentino atuou pelo Vasco, onde se destacou sendo o artilheiro nos dois anos. Por outro lado, antes de encerrar o contrato no fim do ano passado, Germán Cano decidiu rescindir o vínculo para ficar livre no mercado.