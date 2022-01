Marcos Felipe fez defesas importantes na vitória sobre o Internacional - Lucas Merçon/Fluminense

Marcos Felipe fez defesas importantes na vitória sobre o InternacionalLucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/01/2022 09:29

Rio - O treino do Fluminense na última segunda-feira contou com uma boa notícia: o goleiro Marcos Felipe, recuperado da Covid-19, se reapresentou e treinou normalmente, mas ainda é dúvida para a estreia do Carioca, contra o Bangu, na próxima quinta-feira, às 20h30, no Luso-Brasileiro. As informações são do site "GE".

Por ter perdido uma semana inteira de pré-temporada por conta da doença, a tendência é que Marcos Felipe não seja relacionado. Fábio, recém-chegado ao clube, é outro que não tem presença garantida na estreia. A posição de titular deve ficar com Muriel nesta primeira partida.

Além de Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luiz Henrique, Felipe Melo e Cano também pegaram Covid. Todos já se recuperaram e estão à disposição de Abel Braga.