Oswaldo (E) e Ganso são contidos durante a discussão que aconteceu após a substituição do meia - MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/01/2022 13:47

Rio - O técnico Oswaldo de Oliveira deu detalhes de sua rápida, porém polêmica, passagem pelo Fluminense. Em entrevista ao canal “Resenha de Primeira”, o treinador contou detalhes de sua briga com Paulo Henrique Ganso em uma partida contra o Santos, pelo Brasileirão, que acabou resultando em sua saída do Tricolor.

"O tempo é inimigo. Eu queria que ele jogasse, ele tem o passe. Usei esse artifício. Na preleção mostrei que os caras, quando a gente pressionava, a bola saía na diagonal direta pro Soteldo e outro que não lembro o nome. Nesse momento, os jogadores de intermediária teriam de deslocar rapidamente para marcar no dois contra um. O um contra um é perigoso. Saímos perdendo de 1 a 0 no primeiro tempo justamente numa bola dessas que o goleiro saiu rápido no Soteldo. Carrega a bola até nossa área e faz o gol. Chamei atenção no intervalo, mostrei de novo no quadro e voltamos pro segundo tempo. Dessa vez, o Soteldo estava do meu lado. Na hora que aconteceu essa situação, eu chamei ele: “Paulo Henrique, volta e marca”. Não sei porque, nessa situação, ele se desequilibrou e me xingou de forma agressiva. Aí o final vocês sabem o que aconteceu. Eu o substituí e houve aquela troca de gentilezas. Foi isso que aconteceu naquela situação", disse Oswaldo.

"A diretoria deixou para o dia seguinte. Isso que eu acho uma covardia grande e considero um desrespeito até hoje. Porque meu contrato era mais limitado que o do jogador. Então, todas as raízes morais, tudo o que o bom senso e consequentemente a organização do futebol foram negadas naquele momento. Para favorecer o jogador, todas essas outras coisas foram esquecidas. Foi chato", completou.