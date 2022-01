Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni.Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/01/2022 15:01

Rio - Joia da base de Xerém, o meia Arthur despertou o interesse do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e pode deixar o Fluminense nesta temporada. No entanto, o intermediário do clube ucraniano no Brasil, recomendou que a diretoria tricolor aguardasse pelo desenvolvimento do jogador. A oferta pelo atleta pode ser gerada no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,9 milhões). A informação é do portal "NETFLU".

Arthur, joia do Fluminense Mailson Santana

Por outro lado, o jogador tem 16 anos e só poderá se transferir para a Europa quando completar 18. Além disso, comparado com o Fluminense, o Shakhtar Donetsk não convive também com uma boa situação financeira. Por este motivo, o intermediário entende que o meia Arthur deva ser mais observado no Tricolor, tendo em que vista que atuou em poucos jogos na Copinha.

A intenção é de que seja apresentada uma nova oferta com um valor condizente com o que a diretoria do Fluminense deseja pelo meio-campista, enquanto isso, o Shakhtar Donetsk seguirá observando o jogador.