Paulo Henrique Ganso surpreendeu a comissão técnica do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/01/2022 15:30

Rio - O Fluminense segue com seu trabalho de pré-temporada, visando a estreia do Campeonato Carioca, nesta próxima quinta-feira (27), contra o Bangu, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Durante os treinamentos, dois experientes atletas vêm chamando a atenção de Abel Braga e sua comissão técnica: o meio-campista Paulo Henrique Ganso, e o recém-chegado goleiro Fábio. Segundo o portal NetFlu, os dois atletas são elogiados constantemente por conta do desempenho nos treinos. Ambos estão se sobressaindo na parte física e técnica, mesmo não sendo tão jovens como os demais atletas (Fábio possui 41 anos, e Ganso possui 32).

Fábio, goleiro do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por conta da ótima forma física e bom desempenho, o planejamento da comissão técnica do Fluminense é poder contar com o goleiro Fábio logo na partida de estreia do clube na Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para o dia 22 de fevereiro, contra o Millionarios (COL), no Estádio El Campin, em Bogotá, pelo duelo de ida da segunda fase da competição.