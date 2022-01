Fluminense e Santos se enfrentaram na Copinha - Divulgação

Publicado 25/01/2022 15:50

Depois da derrota do Santos para o Palmeiras na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense postou uma provocação no Twitter. Através do perfil oficial, o Tricolor publicou um "boa tarde" em espanhol, respondendo um tuíte do Peixe após eliminar o clube nas oitavas de final da competição.



Na ocasião, o próprio Santos publicou também em espanhol: "Santos ganha do Fluminense e se classifica para as quartas de final da Copinha". O Alvinegro bateu o Flu por 2 a 1 para avançar na Copinha.



As alfinetadas, porém, começaram por conta da disputa recente dos clubes no mercado da bola. Primeiro, o Santos tentou contratar Willian Bigode, que acabou fechando com o Fluminense. Depois, o Tricolor perdeu Ricardo Goulart para o Peixe.



Quando Goulart escolheu ir para a Vila Belmiro, semanas depois de o Flu desistir do negócio, um perfil de torcedores tricolores no Twitter postou que trocar o Fluminense pelo Santos era como preferir o Valencia ao Real Madrid na Espanha. Por isso as provocações.



O Santos foi goleado pelo Palmeiras na manhã desta terça-feira, no Allianz Parque, perdendo por 4 a 0 e ficando com o vice-campeonato da Copinha.