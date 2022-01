Goleiro Muriel - Mailson Santana/Fluminense FC

Goleiro MurielMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/01/2022 17:30

Rio - O Fluminense segue sua preparação para a estreia do Campeonato Carioca 2022, nesta quinta-feira (27), contra o Bangu, no Estádio Luso-Brasileiro. A escalação da equipe tricolor que deve iniciar a partida, ainda é um mistério. O técnico Abel Braga vem utilizando grande parte de seus atletas a todo momento a tendência é que muitas observações ocorram por parte do treinador e de sua comissão técnica.

Porém, um dos setores que mais chamou a atenção do experiente comandante da equipe, é o gol. O Fluminense que, já possuía os goleiros Marcos Felipe, Muriel e o jovem Pedro Rangel, agora conta com uma nova opção, que é o ex-atleta do Cruzeiro, Fábio. Com tantas opções para a posição, tudo indica que Abel irá implementar um rodízio entre os goleiros, para definir o titular durante o Carioca.

Para o duelo de estreia, a tendência é que Muriel inicie o duelo como titular. Isto se dá, pois Marcos Felipe se recuperou a poucos dias da Covid-19, não estando 100% para atuar uma partida inteira ainda e Fábio chegou há poucos dias no clube, e não teve tempo para fazer a pré-temporada completa. Portanto o irmão do goleiro Alisson, do Liverpool, é quem deve assumir a meta tricolor, sendo Pedro Rangel o seu reserva imediato na partida. As informações são do portal NetFlu.