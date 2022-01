Fábio admite ansiedade para estrear no Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/01/2022 18:16

Rio - Falta pouco para a estreia do Fluminense na temporada. Na próxima quinta-feira, o Tricolor entra em campo pela primeira vez em 2022 e dará à torcida a chance de ver os reforços em ação. Quem está ansioso para voltar a atuar é o goleiro Fábio. Aos 41 anos, ele foi o último a ser anunciado e vive a expectativa para ser o escolhido de Abel Braga como titular.



— Estou como se fosse o primeiro jogo de ansiedade. Tentando trabalhar bastante para aprimorar técnica e performance para estar preparando quando chegar o momento de vestir essa camisa pesada de tradição de goleiros no futebol brasileiro e mundial. Responsabilidade é grande, então tenho de trabalhar muito no dia a dia para quando chegar o momento fazer o necessário para representar bem o Fluminense – disse à "FluTV".

Muriel foi o único que treinou durante todo período de pré-temporada. Marcos Felipe precisou ser afastado após testar positivo para Covid-19, enquanto Fábio só chegou na última quarta-feira. Mesmo assim, ele tem ido bem nas atividades.



— O começo sempre é mais difícil, pela falta de tempo. Temos de trabalhar forte, mas não podemos extrapolar demais para não ter problema na sequência com lesão, dor muscular. Trabalhamos no limite, um pouco mais para aprimorar fisicamente nos treinamentos - completou.



O Fluminense entra em campo na quinta-feira diante do Bangu, às 20h30, pela rodada inicial da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida acontecerá no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.