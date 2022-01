Estádio Luso-Brasileiro, palco de Fluminense x Bangu pelo Campeonato Carioca - Divulgação

Publicado 25/01/2022 18:48 | Atualizado 25/01/2022 18:49

Rio - O Fluminense confirmou, na tarde desta terça-feira (25), que os ingressos para o duelo contra o Bangu, pela estreia do Tricolor no Campeonato Carioca, estão esgotados. Foram colocados a venda, quatro mil ingressos para o jogo, que acontecerá no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.