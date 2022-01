Goleiro pode bater recorde pessoal pelo Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 25/01/2022 20:07

Rio - O goleiro Fábio, de 41 anos, novo reforço do Fluminense, pode bater mais um recorde histórico em sua carreira. O atleta, que atuou pelo Cruzeiro por 17 anos, é o segundo jogador brasileiro com o maior número de jogos na Copa Libertadores da América, e pode assumir a liderança ainda nesta temporada.

Fábio possui 83 partidas disputadas na competição. Sua melhor campanha na Libertadores foi em 2009, quando o Cruzeiro foi derrotado pelo Estudiantes, da Argentina, garantindo a segunda colocação no torneio. O único atleta brasileiro com mais jogos que Fábio, é o ex-goleiro Rogério Ceni, que fez história pelo São Paulo. Rogério, que hoje é treinador do próprio São Paulo, e que chegou a treinar o Cruzeiro, de Fábio, em 2019, disputou 90 jogos pela Copa Libertadores.

Fábio e Rogério Ceni trabalharam juntos no Cruzeiro Fernando Moreno/AGIF

Com uma diferença de sete jogos, Fábio pode alcançar Rogério ainda em 2022. Caso o goleiro seja o titular da meta Tricolor, e dispute todos os jogos do clube nesta edição da Libertadores, o Fluminense precisaria passar da pré-Libertadores, e chegar até a fase de grupos da competição.