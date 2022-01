Fluminense recusa proposta do time de Odair Hellmann por revelação da base | Fluminense | O Dia

Odair Hellmann dirige o All Wasl - Reprodução

Odair Hellmann dirige o All WaslReprodução

Publicado 26/01/2022 13:43

Gabriel Teixeira abre o placar e comemora diante das câmeras Lucas MerÇon / FLUMINENSE

Rio - O Fluminense recebeu uma proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, time comandado por Odair Hellmann, por Gabriel Teixeira. A oferta, no entanto, foi negada pela diretoria tricolor. As informações são do site "GE".