Fred pode renovar contrato até o fim do ano com o FluminenseLucas Merçon/fluminense

Publicado 26/01/2022 16:59

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou durante o evento "FluCamp" na sede das Laranjeiras nesta quarta-feira que, o contrato do atacante Fred, que encerra em julho desse ano, pode ser renovado até dezembro. Em comum acordo, antes de retornar ao Tricolor, a diretoria e jogador concordaram em estender o vínculo, caso tivesse condições físicas.

"Fred tem contrato até o dia 21 de julho (aniversário do clube) e temos um combinado que, quando chegar perto, dependendo das competições e das condições físicas dele, a gente estende até o final do ano. Eu acho, sinceramente, que a gente vai estender direto até o fim do ano", afirma presidente Mário Bittencourt.



"Digo isso porque é um desejo do treinador, ele já falou comigo sobre isso. Não quero antecipar nada porque futebol é muito dinâmico. O que eu posso dizer é que o contrato diz que acaba em julho, mas meu coração de torcedor quer que ele vá até dezembro e acho que o dele (Fred) também", concluiu.