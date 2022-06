Abel Braga passa a dar nome ao campo 2 do CT do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 02/06/2022 14:27

Abel Braga foi ao Centro de Treinamentos do Fluminense nesta quinta-feira receber o troféu de melhor técnico do Campeonato Carioca, e ganhou uma bela homenagem que o emocionou. O campo 2 do CT foi batizado com o nome do treinador. O 1 tem o nome de outro ídolo, Altair, quarto jogador que mais vestiu a camisa do clube, com 542 jogos.



Abel Braga agora é o nome do campo 2 do CT Carlos Castilho! Que honra, ídolo! Você merece! pic.twitter.com/pxfk9qkuye — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 2, 2022

Abelão se emocionou ao ver a placar com o seu nome. "Essa foi muito forte para mim. Já foi forte chegar aqui hoje e reencontrar todos os jogadores, funcionários... Fomos campeões juntos, é uma relação muito forte. Encontrei o pessoal da comissão técnica, meu parceiro e ex-jogador Fernando Diniz, o Marcão também. Ver todo mundo já é emocionante, eu estava entrando aqui outro dia como treinador do clube", afirmou Abelão, completando.



"Mas isso aqui, essa placa, eterniza ainda mais esse clube dentro do meu coração. Isso não tem preço, nunca recebi uma homenagem como essa. Agradeço de coração ao presidente, aos amigos. Já falei algumas vezes do que esse clube representa, o Fluminense velou meu filho, teve aquele minuto de silêncio e agora isso. Eu sou supersticioso e só fazia trabalho tático no campo 2, olha só a ironia. Obrigado de coração".



No CT, Abel Braga conversou com Fernando Diniz, que o substituiu, e com o auxiliar Marcão, além de poder reencontrar os jogadores com quem conquistou o Carioca de 2022, encerrando um jejum de 10 anos sem conquistas. Ele também foi campeão brasileiro de 2012 e estadual de 2012 e 2005. Como jogador, foi revelado em 1971 e jogou até 1976, conquistando três Cariocas (1971,1973 e 1975).