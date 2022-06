Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/06/2022 16:03

Rio - Com a precoce eliminação na Libertadores e na Copa Sul-Americana, o Fluminense passa por uma situação financeira complicada. A diretoria, inclusive, sabe da possibilidade de que hajam atrasos salariais ainda neste mês.

Sabendo disso, o presidente Mario Bittencourt está tentando acelerar ao máximo alguns acordos jurídicos, com o intuito de conseguir maior oxigenação financeira, para poder manter a folha salarial em dia enquanto os valores a serem recebidos não entram. A informação é do portal "NetFlu".

Ainda segundo o site, a diretoria do Tricolor entende que será necessária a venda de mais um jogador (vale lembrar que Luiz Henrique já está vendido ao Bétis, da Espanha). Portanto, para poder fechar a conta, o clube pode acabar aceitando alguma proposta considerada razoável para vender algum atleta.

Mesmo com os problemas financeiros e a possibilidade no atraso dos salários, o elenco do Fluminense segue concentrando sua preparação para o confronto com o Juventude, no próximo domingo (05), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.