Manoel em treino pelo FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 03/06/2022 10:58 | Atualizado 03/06/2022 11:18

Rio - De volta ao Fluminense após passar por uma lesão na coxa, Manoel foi titular nas duas últimas partidas do Tricolor, com direito a um gol e uma assistência. Com o retorno de Nino, que costuma formar dupla com David Braz, se aproximando, o ex-jogador do Cruzeiro se disse contente por ter conseguido render bem contra o Oriente Petrolero e contra o Flamengo, mostrando estar completamente recuperado da lesão que o afastou dos gramados.

"Estou feliz por retornar ao time e ter conseguido boas atuações nesses últimos dois jogos. No início do ano tive uma sequência muito boa de jogos, com constância e confiança. Infelizmente, tive uma lesão que interrompeu esse momento, mas isso faz parte do jogo e trabalhei para voltar mais forte ainda", disse Manoel ao "GE".

Contra o Juventude, o treinador Fernando Diniz não poderá contar com David Braz, suspenso. Com isso, Manoel deverá formar dupla com Luccas Claro. Titular da posição, Nino já retornou aos treinos, mas deverá ficar com opção no banco. Manoel exaltou a qualidade do elenco tricolor.

"Temos um elenco muito qualificado e sabemos que essa disputa interna pela titularidade é saudável para todos nós, e fica essa dor de cabeça boa para o professor Diniz resolver. Sinto que estou no caminho certo, com o carinho que recebo do torcedor, e vou seguir trabalhando para entregar sempre o meu melhor", pontuou Manoel.