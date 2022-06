Abel Braga passa a dar nome ao campo 2 do CT do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 03/06/2022 13:21

O Fluminense fez uma homenagem ao técnico Abel Braga dando o nome dele ao campo 2 do CT Carlos Castilho na última quinta-feira. Através das redes sociais, o ex-jogador Rafael Sobis elogiou a ação do clube e exaltou o antigo treinador.



Abelão merece o mundo! Linda homenagem! Parabéns @FluminenseFC pela linda homenagem. https://t.co/73BYgpSMfs — Rafael Sobis (@rafaelsobis) June 3, 2022

"Abelão merece o mundo! Linda homenagem! Parabéns Fluminense pela linda homenagem", escreveu no Twitter.Sobis chegou ao Fluminense em julho de 2011. Com 180 jogos e 42 gols marcados, o jogador fez parte do elenco que ganhou o Campeonato Brasileiro e o Carioca de 2012. Em dezembro de 2014, acertou com o Tigres, do México, por três temporadas.Ao lado de Abel Braga, Sobis fez 111 partidas e 40 gols. Os dois trabalharam juntos no Fluminense, no Al Jazia, dos Emirados Árabes, e no Internacional.