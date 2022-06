Gustavo Scarpa - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 03/06/2022 14:43 | Atualizado 03/06/2022 15:06

Rio - Pensando em reforçar o elenco principal, a diretoria do Fluminense analisa diversas opções de jogadores no mercado da bola. Recentemente, Gustavo Scarpa, ex-jogador do clube, concedeu uma entrevista e disse que, mesmo saindo de forma conturbada das Laranjeiras, possui muito carinho pelo clube. Juntando os dois fatos, muitos torcedores acabaram pedindo a contratação do meio-campista.

Na entrevista, Scarpa disse entender a raiva de alguns torcedores do Fluminense, mas garante que não guarda mágoas.

"Entendo a raiva dos torcedores. Hoje, pelo pouco que acompanhei, pelo que algumas pessoas me mandam, muita gente já não tem tanta raiva, mas acho que é devido ao bom momento que vivi no Palmeiras. Se eu estivesse mal, com certeza iriam falar: "Olha lá, viu? Sabia que não ia dar nada, sabia que não ia virar nada". Mas é um clube que tem meu respeito, a torcida tem meu respeito. Eu gosto de zoar, provoco às vezes, mas é só em resposta às provocações deles, nada no coração", disse em entrevista ao "GE".

Nas redes sociais, alguns torcedores pediram a volta do meio-campista bicampeão da Copa Libertadores da América com o Palmeiras. Confira algumas das reações:

