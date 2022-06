Fernando Diniz comanda treino do Fluminense - 03/06/22 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/06/2022 15:12 | Atualizado 03/06/2022 15:14

Rio - O Fluminense embarcou na tarde desta sexta-feira (3) para Caxias do Sul, para encarar o Juventude, neste domingo (5), às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, Fernando Diniz terá um retorno importante para o confronto. Nino se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, treinou normalmente com o elenco e virou opção para o treinador. A informação é do portal "GE".

Além de Nino, Matheus Martins também virou mais uma opção. O meia-atacante foi liberado pela seleção sub-20, se reapresentou e treinou no CT Carlos Castilho na manhã desta sexta. Por outro lado, David Braz está suspenso e será desfalque. Fernando Diniz terá mais um treino na manhã deste sábado, no CT do Caxias, em Caxias do Sul, para finalizar a preparação e definir a equipe.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Pineida (Yago Felipe); Wellington (Felipe Melo), André, Nathan (Yago Felipe) e Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano.

O Fluminense é o 11º colocado e soma 11 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está a quatro do líder Corinthians, só um atrás do Athletico-PR, que fecha o G-6, e três a mais que o Cuiabá, primeiro clube da zona de rebaixamento.