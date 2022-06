Samuel Xavier - Foto: Reprodução/FluTV

Publicado 04/06/2022 11:22

Rio - Titular na derrota para o Flamengo no último domingo (29), o lateral-direito Samuel Xavier vem buscando sequência na equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Em entrevista ao "GE", o jogador destacou que ficou satisfeito com sua atuação, e com a postura da equipe no clássico.

"Esse jogo do Fla-Flu foi uma boa atuação minha, quero dar continuidade nos jogos, iniciando as partidas. Trabalhar para isso. Tive essa oportunidade e quero agarrar da melhor maneira possível para ajudar a equipe. O clima no grupo aqui sempre é bom, de respeito. Depois do clássico ficamos chateados pela derrota, mas sabemos que o empenho que tivemos em campo foi bom, entregamos nosso máximo buscando sempre a vitória. Infelizmente tomamos dois gols que não podíamos, mas seguimos nosso trabalho para consertar os erros e não acontecerem mais nos próximos jogos", disse Samuel Xavier.

Agora, Samuel Xavier e o elenco do Fluminense seguem sua preparação para o confronto contra o Juventude, no próximo domingo (05), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Tricolor se encontra na 11ª posição, com 11 pontos. Já o time de Caxias do Sul está em 19º, com sete pontos.