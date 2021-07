Andy Murray sentiu uma lesão muscular na coxa e foi aconselhado a abrir mão da disputa pelo terceiro ouro no simples em Tóquio - AFP

Publicado 25/07/2021 20:02

Tóquio - Campeão olímpico nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, o tenista britânico Andy Murray foi obrigado a abrir mão da disputa do tricampeonato nas Olimpíadas de Tóquio. Com uma lesão muscular, ele

estrearia na madrugada de segunda-feira contra o canadense Felix Auger-Aliassime, quatro vezes finalista de Wimbledon. No entanto, foi aconselhado por seu estafe a abandonar a disputa do simples e tentar se recuperar para o torneio de duplas.

"Estou muito desapontado por ter de desistir, mas a equipe médica me aconselhou a não participar de ambos os torneios. Portanto, tomei a difícil decisão de me retirar da competição de de simples e focar nas duplas com Joe" Salisbury", disse Murray.

Aos 34 anos, o tenista é o número 104 no ranking ATP. Após superar uma série de lesões, trabalha para recuperar o melhor de nível. Bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016) e campeão do US Open (2012), Murray foi submetido a uma cirurgia no quadril em janeiro de 2018. O estafe do britânico já demonstrava preocupação com o acúmulo de jogos na temporada.