Sob o comando de Pia, a seleção feminina voltou a treinar neste domingo de olho no confronto com a Zâmbia - Sam Robles/CBF

Sob o comando de Pia, a seleção feminina voltou a treinar neste domingo de olho no confronto com a Zâmbia Sam Robles/CBF

Publicado 25/07/2021 22:42 | Atualizado 25/07/2021 22:43

Tóquio - Após revelar a habilidade com o violão, a técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, voltou a performar a música 'Anunciação', do pernambucano Alceu Valença, dessa no piano. Após o show de carisma da sueca, as brasileiras voltou a treinar neste domingo de olho no confronto com a Zâmbia, terça-feira, às 8h30, no Estádio Saitama. Com quatro pontos, o Brasil é o segundo colocado no Grupo F e garante a vaga para as quartas de final do torneio de futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio.

Publicidade

As jogadoras que iniciaram o empate com a Holanda, sábado, fizeram um trabalho regenerativo. As reservas fizeram uma atividade técnica de 4x4 em campo reduzido. O dia foi encerrado com o treino de finalizações e de jogadas de bola parada.



A delegação brasileira deixou a cidade de Sendai e já treinou em Tóquio, no Inage Seaside Park.