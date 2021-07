Rayssa Leal - AFP

Publicado 26/07/2021 13:25

Rio - O terceiro dia de disputas olímpicas em Tóquio foi dela: Rayssa Leal. A fadinha, de apenas 13 anos, conquistou a medalha de prata no skate. Ela se tornou a atleta brasileira mais nova a ganhar uma medalha. Foi a segunda do skate brasileiro em Tóquio e a terceira, no geral. Leticia Bufoni e Pâmela Rosa, outras brasileiras bem cotadas para brigar por uma vaga no pódio em Tóquio, ficaram pelo caminho e não disputaram a final.

Vitórias no Vôlei

O Brasil segue invicto no vôlei, tanto no de praia, quanto no de quadra. Na praia, a dupla Ana Patrícia e Rebecca atropelou as quenianas Makokha e Khadambi por 2 sets a 0 (21/15 e 21/9) e confirmou mais uma vitória para o país na modalidade. Já na quadra, Brasil e Argentina fizeram um jogão. Os argentinos chegaram a abrir 2 sets a 0, mas o Brasil se reencontrou em quadra e conseguiu a virada no tie-break.

Classificação na natação

Na natação, o Brasil conseguiu duas classificações importantes. Fernando Scheffer disputará medalha nos 200 m livres. Na noite deste domingo, o brasileiro teve bom desempenho Centro Aquático de Tóquio e e se garantiu na decisão com o oitavo melhor tempo. Léo de Deus começou muito bem a classificatória dos 200m borboleta. O brasileiro chegou em segundo lugar na sua bateria e fez o terceiro melhor tempo, avançando para as semifinais da modalidade em Tóquio.

Já no revezamento 4x100m livre, o Brasil chegou na oitava colocação na final e não conseguiu medalha. As brasileiras Viviane Jungblut e Beatriz Dizotti não conseguiram a classificação para a final dos 1500m livre em Tóquio. Elas conseguiram o 13º e o 17º tempo e com isso não avançaram. Apenas os oito melhores tempos se classificaram para a próxima etapa na natação.

Derrotas nas lutas

O dia foi ruim para o Brasil nas lutas. O país sofreu derrotas no judô, no boxe, esgrima e no taekwondo. Na estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o mineiro Ícaro Miguel (80kg) foi derrotado nas oitavas de final do Taekwondo pelo italiano Simone Alessio, na noite deste domingo, na Arena Nippon Budokan. No feminino, a brasileira chegou até a disputa da medalha de bronze, mas perdeu. Milena Titoneli perdeu a disputa da medalha de bronze na categoria até 67 quilos no tae kwon do, nesta segunda-feira, ao ser derrotada pela marfinense Ruth Gbagbi, por 12 a 8.

No judô, o país não foi longe. Eduardo Katsuhiro Barbosa foi eliminado na primeira rodada da categoria leve (até 73 kg), ao perder para o francês Guillaume Chaine no golden score, com uma chave de braço, após empate no tempo normal. O Brasil não teve representante no feminino.

Na esgrima, Guilherme Toldo se despediu logo em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, o brasileiro de 28 anos perdeu para o japonês Toshiya Saito por 15 a 10, em um duelo tumultuado na modalidade florete.

E no boxe, Jucielen Romeu para a britânica Karriss Artingstall, em decisão unânime dos jurados (5 a 0): quatro deram 30 a 37 e um 29 a 28 no peso pena.

Dia de Vela e Surf

Gabriel Medina e Italo Ferreira confirmaram o favoritismo em suas baterias e avançaram às quartas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. Deu zebra no surfe feminino nas Olimpíadas de Tóquio, e o Brasil terá apenas uma atleta nas quartas de final. Depois da classificação de Silvana Lima sobre a portuguesa Teresa Bonvalot, Tatiana Weston-Webb perdeu para a japonesa Amuro Tsuzuki nas oitavas. A adversária de Silvana será a americana Carissa Moore, dona de quatro títulos do Circuito Mundial.

Os velejadores brasileiros Robert Scheidt e Patrícia Freitas reagiram nesta segunda-feira e subiram nas classificações das classes Laser e RS:X, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lenda do esporte olímpico, Scheidt obteve um quarto lugar e subiu para o 8º lugar nas disputas realizadas na Baía de Enoshima.