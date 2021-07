Martine Grael e Kahena Kunze são esperanças de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio - Divulgação

Publicado 26/07/2021 21:51

Enoshima - Com as atenções da torcida brasileira voltadas para as ondas da Praia de Tsurigasaki, onde Silvana Lima, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira podem garantir, a partir das 23h48 desta segunda-feira, primeiras medalhas do país na estreia do surf em Olimpíadas, Martine Grael e Kahena Kunze, atuais campeãs olímpicas da 49er FX, estreiam nos Jogos de Tóquio, precisamente na costa de Enoshima, em busca do bicampeonato.

A prevista chegada de um tufão no Japão não será o único 'fenômeno' que agitará o mar na Terra do Sol Nascente. Assim com 'Brazilian Storm', expressão usada pela imprensa estrangeira em referência à ótima geração de surfistas brasileiros, Martine Grael e Kahena Kunze também são esperanças de medalha para o país. A disputa da 49er FX tem previsão de disputa de três regatas.



Mais maduras, as velejadoras chegam com status de favoritas. Desde a conquista do ouro nos Jogos do Rio-2016, a dupla foi medalha de prata nos mundiais de 2016 e 2019 e começaram a temporada 2021 com o título da Regata Internacional de Lanzarote, na Espanha. Há dois anos, as duas venceram o evento-teste para as Olimpíadas na Baía de Enoshima.