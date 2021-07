Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

:"O Dia","workLocation":{"@type":"Place","name":"Rio de Janeiro"},"description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Maior medalhista do Brasil, Robert Scheidt termina primeira regata em 11º lugar","alternativeHeadline":"Brasileiro está em busca de sua sexta medalha","description":"Brasileiro está em busca de sua sexta medalha","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/olimpiadas\/2021\/07\/6197189-maior-medalhista-do-brasil-robert-scheidt-termina-primeira-regata-em-11-lugar.html ","articleBody":"Rio - O experiente Robert Scheidt, de 48 anos, estreou na madrugada deste domingo nas Olimpíadas de Tóquio. Maior medalhista olímpico do Brasil, o velejador ficou na 11º posição na primeira regata da classe laser. Scheidt ainda disputará uma segunda regata neste domingo. O brasileiro chegou a ocupar a sexta posição, mas acabou perdendo o ritmo no fim da competição, que foi atrasada por conta das condições do mar. A disputa terminou com o francês Jean Baptiste Bernaz, seguido do finlandês Kaarle Tapper e do norueguês Hermann Tomasgaard. Em sua sétima Olimpíada, Robert Scheidt está em busca de sua sexta medalha. O velejador é bicampeão olímpico.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/olimpiadas\/2021\/07\/6197189-maior-medalhista-do-brasil-robert-scheidt-termina-primeira-regata-em-11-lugar.html","keywords":"Vela, Olimpíadas,","articleSection":"Olimpíadas","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2020\/02\/13\/1140x632\/1_robertsheidt-15649084.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2021-07-25T04:44:38-03:00","dateModified":"2021-07-25T04:44:38-03:00"}