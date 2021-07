Abner Teixeira está a uma vitória de garantir medalha - AFP

Abner Teixeira está a uma vitória de garantir medalhaAFP

Publicado 27/07/2021 07:08

Japão - Abner Teixeira está classificado para as quartas de final do boxe. O brasileiro venceu o britânico Cheavon Clarke na manhã desta terça-feira, em Tóquio, em luta válida pela categoria peso pesado.

Clarke tentou atacar mais no primeiro round, mas acabou se expondo e dando espaços para alguns golpes de Abner. Porém, os juízes entenderam que a vitória no round foi do britânico. No entanto, o brasileiro conseguiu se recuperar e venceu os dois últimos rounds, ficando com a vitória.

Publicidade

Com o resultado, Abner está a uma luta de garantir pelo menos a medalha de bronze. Caso vença Hussein Iashaish, da Jordânia,na próxima sexta-feira, às 7h30, ele assegura seu lugar no pódio, já que no boxe não há disputa pelo terceiro lugar e os dois semifinalistas derrotados são premiados.