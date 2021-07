Vinicius Lanza - AFP

Publicado 29/07/2021 08:16

Japão - Não deu para o Brasil na fase classificatória nos 100m borboleta. Vinicius Lanza e Matheus Gonche não conseguiram tempo para a classificação à semifinal da modalidade. Ao fim da apresentação, Matheus lamentou o resultado e afirmou que poderia conseguir um tempo superior.

"A primeira coisa que podemos dizer é que a Olimpíada é uma montanha-russa de emoções. Eu fui o último a entrar na água, então eu tive muito tempo. Tem dia que eu estava mal, outro estava bem, depois fiquei com receio, depois acreditei de novo, estava confiante que faria um bom tempo. Dar o meu melhor tempo seria difícil, mas talvez ficar próximo. Mas fiquei aquém", afirmou.

Já Vinicius Lanza teve um discurso menos crítico em relação ao seu desempenho. "Satisfeito a gente nunca fica, eu acho. Mas eu sei que dei tudo o que eu tinha, o melhor que eu tenho no momento. Fiz tudo para chegar aqui no meu melhor, isso deixa a gente satisfeito com nós mesmo, com o processo para chegar até aqui. Só tenho que agradecer todo mundo que está do nosso lado e todo mundo que está no Brasil", disse.