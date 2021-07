Seleção foi eliminada nesta quinta-feira - Twitter / Reprodução

Seleção foi eliminada nesta quinta-feira Twitter / Reprodução

Publicado 29/07/2021 21:28 | Atualizado 29/07/2021 21:38

Rio - A vida das atletas brasileiras do rugby não foi nada fácil nos Jogos Olímpicos. Elas, que são chamadas de Yaras, perderam mais um jogo em Tóquio nesta quinta-feira. As meninas foram derrotadas por 41 a 5 pela Seleção de Fiji e deram adeus para a competição. Com essa, o time do Brasil chegou a três derrotas em três jogos.

Na manhã desta quinta, a equipe também jogou e perdeu para a França por 40 a 5. Anteriormente, na quarta-feira (28), as brasileiras tinham sido derrotadas por 33 a 0 para Canadá.

A seleção sai com saldo positivo de ter trazido mais visibilidade para o esporte.