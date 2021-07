Pepê Gonçalves - AFP

Publicado 30/07/2021 03:02

Japão - Pepê Gonçalves não conseguiu avançar para a final do K1 na canoagem slalom. O brasileiro, que teve um excelente tempo nas eliminatórias, sofreu três penalizações, marcou o tempo de 104.33s e se despediu das Olimpíadas de Tóquio.

"Estava me sentindo muito bem, muito confiante, muito certo do que eu ia fazer. Tenho um treinador que é o cara, me deu toda confiança, fez tudo certinho. Mas Deus não quis que fosse hoje meu dia. As penalidades me tiraram da final. Três toques é muito", disse Pepê.

"Saio daqui orgulhoso. Estou colocando a canoagem no lugar onde ninguém imaginou. Tem uma multidão torcendo por mim. Ainda sonho com a medalha. Tenha certeza que daqui a três anos vamos entrar na água com a mesma faca entre os dentes", completou.