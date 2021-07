Atleta do Brasil, Chayenne da Silva - Instagram / Reprodução

Publicado 30/07/2021 21:16

Rio - A carioca Chayenne da Silva, de 21 anos, representou o Brasil na noite desta sexta-feira pela primeira vez em uma Olímpiada. Ela, que é do atletismo e disputou 400m com barreiras, terminou a competição em último lugar (8º), com o tempo de 57s55.

O melhor tempo da carreira da atleta é de 55s15, quando disputou o Campeonato Paulista de Atletismo, em junho deste ano. Assim, ela é considerada a mulher mais rápida do país na modalidade, quebrando um recorde que durava 12 anos.

No final da competição, Chayenne afirmou que infelizmente teve um tempo muito alto. "O tempo foi muito alto. Vim buscar o meu melhor, mas infelizmente não foi possível. Falta de vontade não foi. Agora é levantar a cabeça para 2024. Eu cheguei agora, é tudo novo, eu estava muito nervosa. Em Paris eu vou estar com outra cabeça. Lá eu quero chegar brigando na ponta".