Ana Patrícia e Rebecca erraram demais e não foram perdoadas por Claes e Sponcil - AFP

Ana Patrícia e Rebecca erraram demais e não foram perdoadas por Claes e SponcilAFP

Publicado 30/07/2021 22:10

Tóquio - Brasil versus Estados Unidos é sinônimo jogão no vôlei de praia. Com a vaga direta para as oitavas de final nas Olimpíadas Tóquio em disputa, Ana Patrícia e Rebecca começaram com tudo, mas erraram demais e perderam de virada para as americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil, na noite desta sexta-feira, na Arena Shiokaze: 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 19/21 e 11/15.

Invicta, a dupla americana avança direto. Com duas derrotas e uma vitória, Ana Patrícia e Rebecca estão classificadas, mas ainda não têm noção de como ficará a situação na próxima fase. À espera do chaveamento final, as brasileiras não sabem se vão para as oitavas ou se precisarão disputar a repescagem.

Publicidade

Com uma uma vitória e uma derrota em Tóquio, a dupla brasileira começou o jogo a topo vapor. Apesar do equilíbrio, Ana Patrícia e Rebecca, concentradas, se mantiveram a frente no placar na maior parte do set, fechado com a vitória por 21 a 17, no bloqueio de Ana Patrícia.

A dupla americana voltou determinada. O jogo se manteve equilibrado até o empate em 6 a 6, momento que Claes e Sponcil abriram uma vantagem de quatro pontos. A dupla brasileira reagiu, chegou a encostar no placar, mas o set terminou com derrota por 21 a 19.

Publicidade

No tie-break, faltou concentração para Ana Patrícia e Rebecca. Fora de sintonia, sofreram com o ritmo imposto pelas americanas, que, com pontuação mais curta, chegaram a abrir 8 a 2. Pontos desperdiçados, por falta de capricho no site ou em erros de ataque, foram muito sentidos e a dupla americana fechou o set por 15 a 11.



Publicidade

Confira a classificação de momento do grupo D:

Claes/Sponcil (EUA) - 2V 0DAna Patricia/Rebecca (BRA) - 1V 1DGraudina/Kravcenoka (LET) - 1V 1DMakokha/Khadambi (QUE) - 0V 2DAs duas melhores duplas se classificam para as oitavas de final. Das parcerias que ficarem em terceiro lugar, as duas melhores também vão para as oitavas; as outras quatro disputam uma repescagem em busca das duas vagas restantes

Há 53 minutosAna Patricia e Rebecca têm uma vitória e uma derrota em Tóquio. Na estreia, elas bateram as quenianas Makokha e Khadambi. Na segunda rodada, as brasileiras perderam para Graudina e Kravcenoka, da Letônia

Há 58 minutosBoa noite, pessoal! A partir das 21h (horário de Brasília), as brasileiras Ana Patricia e Rebecca enfrentam as americanas Claes e Sponcil. É a última rodada do grupo D e vale classificação para as oitavas de final